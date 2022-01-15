Telefonuna gelen mesaj yüzünden kıskandığı hamile olan eşine işkence yapan koca, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı. Mağdur kadın ve bebeği ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Adana Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 680 sokaktaki iki katlı evin birinci katında yaşayan Tebarek Arbeş (20), 15 yaşında Muhammed Rıza el-Mahmud (26) ile evlendi.

Bu evlilikten çiftin 3 yaşında çocuğu oldu. Ancak koca evlendikten sonra karısının elindeki cep telefonu alıp sadece ailesiyle görüştüğü sıralarda vermeye başladı.

TELEFONA GELEN MESAJ YÜZÜNDEN EŞİNE İŞKENCE YAPTI

Kıskançlık yüzenden Mahmud karısını sürekli dövmeye başladı. 9 Ocak günü Tebarek, ailesiyle görüşmek için cep telefonunu alıp görüşme yaptıktan sonra telefona mesaj geldi.

Kocası mesaj geldiği için eşinin kendisini aldattığından şüphelenip iple bağladığı 7 aylık hamile eşini 3 yaşındaki çocuğunun önünde darbedip, bıçakla da yaraladı.

Ayrıca Mahmud, kadının vücudunda da sigara söndürdü. Günlerce eşine işkence uygulayan Mahmud, 13 Ocak sabahı yeniden tartıştığı hamile eşini öldüresiye dövdü.

Adana'da 7 aylık hamile kadın, eşinin işkencesine maruz kaldı

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içerisinde kalan ve yüzü tanınamaz hale gelen eşinin, bilincini kaybettiğini gören Mahmud, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı kadını ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

VÜCUDUNDA BIÇAK İZLERİ GÖRÜLDÜ

Kadının darba bağlı travma geçirdiği, vücudunun çeşitli yerlerinde darp, bıçak ve yanık izlerinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca kadının vücudundaki yaraların 5 gün öncesine ait olduğu bıçak izlerinin kabuk bağladığı da tespit edildi.

Eşiyle birlikte hastaneye gelen Mahmud, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Amirliği tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

"KENDİMİ KAYBEDİP, YUMRUMLAMAYA BAŞLADIM"

İfadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü öne süren Mahmud, "Telefonuna mesaj geldi. Telefonunun nerede olduğunu sorduğumda cevap vermedi. Kendimi kaybedip yumruklamaya başladım. Kendime geldiğimde kanlar içerisindeydi" dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADIN VE BEBEĞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastanede tedavisi süren kadının beyin kanaması geçirdiği, bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 3 yaşındaki çocuğunun ise yakınları tarafından alındığı belirlendi.