Adana’da 7 aylık hamile kadın komşusunun altınlarını çaldı

Yeni evli çiftin altınlarına göz koyan, hatta “Altınlarını hırsız çalmasın, onları yatak odasına asma tavana koy” diyen 7 aylık hamile hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Yeni evlenen Yakup ile Zeynep Öztürk çifti, Adana’nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin 8’inci katını kiraladı.

Zeynep Öztürk, 9’uncu katta oturan ve 7 aylık hamile olan Güllü P. ile arkadaş oldu.

ALTINLARI SAKLAYACAĞI YERİ SÖYLEDİ

Çift sürekli birbirine gidip gelmeye başladı.

Komşusu ile sohbet eden Güllü P., iddiaya göre, Zeynep Öztürk’e altınlarını nereye sakladığını sorduktan sonra, “En uygun yer yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı. Oraya saklamalısın yoksa hırsızlar çalar.” dedi.

Adana’da çilingir çağırıp komşusunun 71 bin liralık altınını çaldı VİDEO

ÇİLİNGİR ÇAĞIRDI

Ziyaretten bir hafta sonra Güllü P., Zeynep Öztürk’e mesaj atıp, kendisinin ve eşinin evde olup olmadığını öğrenmeye çalıştı.

Çiftin evde olmadığını anlayan Güllü P., mahalledeki çilingir Mustafa H.’yi kapıda kaldığını söyleyerek çağırdı.

KAPIYI AÇTIRDI, ALTINLARI ALDI

Mustafa H., Öztürk çiftinin kapısını açtıktan sonra apartmandan ayrılırken, Güllü P. ise komşusunun 71 bin TL değerindeki altınlarını alıp, evden çıktı.

İşten eve dönen Öztürk çifti, evlerinin kapısını açık görünce yaptıkları kontrolde altınların yerinde olmadığını fark etti.

POLİS KAMERALARI İNCELEDİ

Durumun bildirilmesi üzerine apartmana gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

Yapılan incelemede, olay günü apartmanda oturmayan Mustafa H.’nin, Güllü P. ile birlikte binaya gelip gittiğini tespit etti.

“KAPIDA KALDIĞINI SÖYLEDİ”

Ekiplerin iş yerine gittiği Mustafa H., “Güllü P. isimli kadın, kapıda kaldığını söyledi. Ben de kapısını açtım.” dedi.

Öte yandan Zeynep Öztürk de altınlarının yerini üst kat komşusu Güllü P.’ye söylediğini, olay günü de kendisine evde olup olmadığını sorduğunu belirtti.

7 AYLIK HAMİLE HIRSIZ YAKALANDI

Bu tespitler üzerine polis, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Güllü P.’yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Güllü P., hırsızlığı kendisinin yaptığını kabul edip, altınları da 71 bin TL karşılığında bir kuyumcuya sattığını, birkaç parça da bilezik aldığını, altınları hırsızlığı eşi iş kuracağı için aldığını söyleyerek, ağlayıp pişman olduğunu dile getirdi.

EV HAPSİ ALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güllü P., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Güllü P.’nin sattığı altınlar kuyumcudan alınarak, Öztürk çiftine geri verildi.