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    Adana'da 7 DEAŞ'lı gözaltına alındı

    DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde yer aldığı tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli, polis ekipleri tarafından evlerine yapılan baskınla yakalandı.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 08:50
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    Adana'da 7 DEAŞ'lı gözaltına alındı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    EVLERİNİN KAPILARINI KIRIP, BASKIN YAPTILAR

    Daha önceki dönemlerde yakalanan örgüt mensuplarından ele geçen dijitallerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair; fotoğraf ve videoları bulunan 7 şahıs hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

    7 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

    Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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