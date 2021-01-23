Adana’da 7 kişiyi fuhuş yapma bahanesiyle soydu

Fuhuş yapma bahanesiyle kandırıp, yankesicilik yöntemiyle 5 bin 820 lirayı alan 24 yaşındaki dolandırıcı, tutuklandı.

Cansu Ö. (24) isimli genç kadın, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı’na gelen 7 erkeği, fuhuş bahanesiyle kandırdı.

Kadın, o kişilerden yankesicilik yöntemiyle 5 bin 820 lira aldı.

Dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olan 7 kişinin açtığı davada Cansu Ö., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hüküm giyen Cansu Ö.’yü Yüreğir ilçesindeki evinde yakaladı.

20 AYRI SUÇ KAYDI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Cansu Ö.’nün 7 ayrı olayın dışında yine dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş yaptırma, hırsızlık, kişi hürriyetinde yoksun bırakma gibi suçlardan da 20 kaydı olduğu öğrenildi.

Genç kadın, işlemlerin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Adana'da 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyan kadın yakalandı İZLE