Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Adana'da 70 yaşındaki yankesici suçüstü yakalandı

    Pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının, içinde 360 lira bulunan cüzdanını çalan yankesici tutuklandı.
    • DHA
    • 29.08.2020 - 13:32
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 13:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da 70 yaşındaki yankesici suçüstü yakalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'ndeki semt pazarlarında yaşanan yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı önlem alan polis ekipleri, şüphe üzerine Revda Elsalih Elmustafa'yı takibe aldı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Şüpheli, pazarda alışveriş yapmadan dolaşan yaşlı kadın Meliha B.'nin pazar arabasındaki cüzdanını çaldı. Elmustafa, cüzdanda bulunan 360 TL'yi iç çamaşırının içine saklayıp, cüzdanı çöpe attı.

    Takipteki polisler de şüpheli kadını suçüstü yakaladı.

    Adana'da 70 yaşındaki yankesici suçüstü yakalandı

    TUTUKLANDI

    Para üzerinden çıkmasına rağmen suçlamayı kabul etmeyen Elmustafa, gözaltına alındı.

    Hakkında yankesicilik suçundan çok sayıda kayıt ile 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Revsa Elsalih Elmustafa, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Adana da 70 yaşındaki yankesici suçüstü yakalandı #1

    Adana da 70 yaşındaki yankesici suçüstü yakalandı #2

    Görüş Bildir