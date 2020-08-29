Pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının, içinde 360 lira bulunan cüzdanını çalan yankesici tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'ndeki semt pazarlarında yaşanan yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı önlem alan polis ekipleri, şüphe üzerine Revda Elsalih Elmustafa'yı takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli, pazarda alışveriş yapmadan dolaşan yaşlı kadın Meliha B.'nin pazar arabasındaki cüzdanını çaldı. Elmustafa, cüzdanda bulunan 360 TL'yi iç çamaşırının içine saklayıp, cüzdanı çöpe attı.

Takipteki polisler de şüpheli kadını suçüstü yakaladı.

Adana'da 70 yaşındaki yankesici suçüstü yakalandı

TUTUKLANDI

Para üzerinden çıkmasına rağmen suçlamayı kabul etmeyen Elmustafa, gözaltına alındı.

Hakkında yankesicilik suçundan çok sayıda kayıt ile 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Revsa Elsalih Elmustafa, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.