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    Adana’da 74 düzensiz göçmen yakalandı

    Bir yolcu otobüsü ve 2 minibüste yapılan aramalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan 3 sürücü, insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 10:46
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    Adana’da 74 düzensiz göçmen yakalandı

    Adana’da ülkeye kaçak girişlerin engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kişinin İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğunu tespit etti.

    Ayrıca şahısların farklı kafileler halinde Adana'ya getirileceği öğrenildi.

    BAGAJDA SAKLANDILAR

    Kaçakçıların, düzensiz göçmenleri getirecekleri güzergah belirlendi.

    Sabahın ilk saatlerinde, D-400 karayolunda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü durduruldu.

    Ekipler, yaptıkları aramada bagaj kısmında saklanan 9 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

    Adana’da 74 düzensiz göçmen yakalandı #1

    ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

    Diğer göçmenlerin, iki minibüs ile getirileceği ve polisin denetim yaptığı yerlerde yakalanmamak için bir aracın da öncülük ettiği saptandı.

    Ekipler, güzergah üzerinde önlemler aldı.

    Hem öncü araç hem iki minibüs durdurularak arama çalışmaları yapıldı.

    Adana’da 74 düzensiz göçmen yakalandı #2

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

    Araçlarda, 65 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

    Emniyete götürülen 74 düzensiz göçmen, kayıt işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Adana’da 74 düzensiz göçmen yakalandı #3

    SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

    İki minibüs ile öncü aracın sürücüleri, insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

    Şahısların ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Adana’da 74 düzensiz göçmen yakalandı #4

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