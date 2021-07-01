Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.

Polis ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana Organize Sanayi Bölgesinde kaçak akaryakıt üretim yapan bir işletmenin olduğu bilgisine ulaştı.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK AKARYAKIT MİKTARI

Polis bu bilgi üzerine işletmeye baskın yaptı. Baskında 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta el konuldu.

Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ViDEO