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- Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.
- İHA
- 01.07.2021 - 10:33
Polis ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana Organize Sanayi Bölgesinde kaçak akaryakıt üretim yapan bir işletmenin olduğu bilgisine ulaştı.
ELE GEÇİRİLEN KAÇAK AKARYAKIT MİKTARI
Polis bu bilgi üzerine işletmeye baskın yaptı. Baskında 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta el konuldu.
Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ViDEO