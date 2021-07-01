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    Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 10:33
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    Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Polis ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana Organize Sanayi Bölgesinde kaçak akaryakıt üretim yapan bir işletmenin olduğu bilgisine ulaştı.

    ELE GEÇİRİLEN KAÇAK AKARYAKIT MİKTARI

    Polis bu bilgi üzerine işletmeye baskın yaptı. Baskında 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

    Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta el konuldu.

    Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ViDEO

    Adana da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Adana da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #2

    Adana da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #3

    Adana da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #4

    Adana da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #5

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