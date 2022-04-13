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    Adana’da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Adana'da takibe alınan kamyonetin kasasında 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt bulundu.
    • 13.04.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:42
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    Adana’da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artış kaçakçıların iştahını kabartıyor.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir kamyonetle kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı.

    Polis, bu bilgi üzerine harekete geçerek kamyonetin geliş güzergahında önlem aldı.

    Kamyonet kasasında 8 bin 200 litre akaryakıt

    Bir süre sonra kamyonet gelince polis durdurup araçta arama yaptı.

    İHA'nın haberine göre yapılan aramada, kamyonetin kasasında büyük bidonlara konulmuş halde 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana’da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi VİDEO


    Adana’da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1


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