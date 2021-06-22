Adana’da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Gece saatlerinde sulama kanalına girdiği yerden 200 metre ileride cansız bedeni bulunan çocuğu, dalgıç polis kucağında taşıdı. Bu anlar yürek sızlattı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 8 yaşındaki Berat Coşan Göl ile arkadaşları, Yenidoğan Mahallesi’ndeki sulama kanalına gitti.

Bu sırada Göl, serinlemek için kanala girdi.

Akıntılı olan kanala girer girmez boğulma tehlikesi geçiren Göl, “beni kurtarın” diye bağırdı.

BİR ANDA SUDA KAYBOLDU

Arkadaşları yüzme bilmediği için onu kurtaramazken, Göl bir anda suda kayboldu. Büyük bir korku yaşayan arkadaşı, hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine dalgıç polisler de çağrıldı.

Adana'da 8 yaşındaki çocuk, girdiği sulama kanalında boğuldu VİDEO

200 METRE İLERİDE BULUNDU

Polis kanalda bir süre arama yaptı ancak çocuğu bulamadı.

Bunun üzerine savcılık kararıyla kanalın suyu kesildi. Dalgıç polisler kanalda su azaldıktan sonra yaptığı aramada, gece saatlerinde çocuğun cesedini kanala girdiği yerden yaklaşık 200 metre ileride buldu.

DALGIÇ POLİS KUCAĞINDA TAŞIDI

Dalgıç polisin çocuğu kucağına alarak kanaldan çıkarması görenlerin yüreklerini sızlattı. Çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan 2021 yılının başından bu yana Adana'da 10 kişi boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.