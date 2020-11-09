Adana'da 80 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Polis ekiplerinin bir hafta süren uygulamalarında, 80 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Adana'da çeşitli suçlardan aranan 256 kişi yakalanırken, 14 kişiye bahis nedeniyle işlem yapıldı.

Adana'da güvenlik güçleri, suç odaklarına göz açtırmıyor.

Vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler; 43 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 1098 fişek, 67 kartuş, 1 kumar makinesi, 1 çalıntı otomobil, 7 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

256 KİŞİ YAKALANDI, 14 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 256 kişiyi yakalarken, 14 kişiye de yasa dışı kumar ve bahisle ilgili işlem yaptı.



