Dolar
8.4287
0.9957%
Euro
9.8245
1.5872%
Altın
1890.58
0.613%
Borsa
1137.04
2.2177%
G. Altın
511.943
1.5181%
Bitcoin
113120.97
-0.6849%
EXEN Coin
11.36
1.51%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Adana'da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

    78 yaşındaki İsmet Selek, sabah saatlerinde evinin balkonundan düştü. Sağlık ekipleri, Selek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 08:50
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 10:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Adana'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

    Saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın 8'inci katındaki dairede kızı ile birlikte yaşayan İsmet Selek, sabah çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü.

    BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

    Gürültüyle uyanan komşuları, aşağıya baktıklarında 78 yaşındaki Selek'in yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi.

    Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Selek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Adana'da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti ViDEO

    OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Selek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana da 8 inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti #1

    Adana da 8 inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti #2

    Adana da 8 inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir