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- Adana'da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Adana'da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
- DHA
- 02.11.2020 - 08:50
- Güncelleme : 02.11.2020 - 10:09
Adana'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın 8'inci katındaki dairede kızı ile birlikte yaşayan İsmet Selek, sabah çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü.
BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Gürültüyle uyanan komşuları, aşağıya baktıklarında 78 yaşındaki Selek'in yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi.
Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Selek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Adana'da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti ViDEO
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Selek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.