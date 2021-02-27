Şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, sıkışarak oturmuş 18 kişi tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda devriye görevlerini icra etti.

Görev sırasında, kapalı kasa bir kamyonetten şüphelenen polis ekipleri aracı durdu.

Suriyeli Mutafa Ubeyyan yönetiminde olan 9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı.

ARKA KOLTUKLAR SÖKÜLDÜ

Aracın ön kısmında şoförle birlikte 3 kişi olduğu görülürken, arka bölümdeki koltukların sökülerek 3’ü kadın olan 15 kişinin oturduğu görüldü.

EHLİYETİ YOK

Yapılan incelemede şoförün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, Hatay ile Mersin arasında korsan taşımacılık yaptığı ortaya çıktı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Araç 15 gün boyunca trafikten men edildi.

Şoföre ve araç içindekilere maske takmamak, sosyal mesafeyi ihlal gibi kusurlardan 7 bin 638 lira idari para cezası verildi.

Adana'da 9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı İZLE