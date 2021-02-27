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    Adana'da 9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı

    Şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, sıkışarak oturmuş 18 kişi tespit edildi.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 09:36
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    Adana'da 9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda devriye görevlerini icra etti.

    Görev sırasında, kapalı kasa bir kamyonetten şüphelenen polis ekipleri aracı durdu.

    Suriyeli Mutafa Ubeyyan yönetiminde olan 9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı.

    ARKA KOLTUKLAR SÖKÜLDÜ

    Aracın ön kısmında şoförle birlikte 3 kişi olduğu görülürken, arka bölümdeki koltukların sökülerek 3’ü kadın olan 15 kişinin oturduğu görüldü.

    Adana da 9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı #1

    EHLİYETİ YOK

    Yapılan incelemede şoförün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, Hatay ile Mersin arasında korsan taşımacılık yaptığı ortaya çıktı.

    TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Araç 15 gün boyunca trafikten men edildi.

    Şoföre ve araç içindekilere maske takmamak, sosyal mesafeyi ihlal gibi kusurlardan 7 bin 638 lira idari para cezası verildi.

    Adana'da 9 kişilik araçtan 18 kişi çıktı İZLE

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