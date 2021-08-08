Adana’da 9 kişinin bıçaklı ve sopalı kavgası

Adana’da 9 kişinin bıçaklı ve sopalı kavgası

Adana'da 9 kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavga, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde, henüz öğrenilemeyen bir sebeple 9 kişi sopalı ve bıçaklı kavgaya tutuştu.

Kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Olay yerine gelen ekipler kavgayı ayırıp şahısları gözaltına alırken kavga da vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana’da 9 kişinin bıçaklı ve sopalı kavgası-Video