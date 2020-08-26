- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da ablasını darbeden eniştesini vurdu
Adana'da ablasını darbeden eniştesini vurdu
- DHA
- 26.08.2020 - 10:35
- Güncelleme : 26.08.2020 - 10:35
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice A., kuaförden geç geldiği gerekçesi ile eşi Hıdır A. tarafından şiddete maruz kaldı.
Hatice A. da yaşanan olayın ardından çocuklarını alıp, babaevine giti.
"DÖNMEZSEN KATLİAM ÇIKAR"
Ancak Hıdır A., eşinin cep telefonuna, "Eve dönmezsen katliam çıkar" mesajını gönderdi. Mesajı okuyan Hatice A.'nın erkek kardeşi Mehmet Ensari A., eniştesi Hıdır A.'nın yanına gitti.
ABLASINI DÖVEN ENİŞTESİNİ VURDU
İkili arasında çıkan tartışmada Mehmet Ensari A., eniştesi Hıdır A.'yı tabancayla göğsünden vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Hıdır A., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olaydan sonra kaçan Mehmet Ensari A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullandığı tabancayı sulama kanalına attığı ortaya çıkan şüpheli, ablasının 15 yıldır eşinden şiddet gördüğünü, cep telefonu mesajını görünce Hıdır A.'yı vurduğunu anlattı.
Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.