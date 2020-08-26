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    Adana'da ablasını darbeden eniştesini vurdu

    Kuaförden geç geldiği gerekçesiyle ablasını darbeden Hıdır A.'yı vuran Mehmet Ensari A., tutuklandı.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 10:35
    • Güncelleme : 26.08.2020 - 10:35
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    Adana'da ablasını darbeden eniştesini vurdu

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice A., kuaförden geç geldiği gerekçesi ile eşi Hıdır A. tarafından şiddete maruz kaldı.

    Hatice A. da yaşanan olayın ardından çocuklarını alıp, babaevine giti.

    "DÖNMEZSEN KATLİAM ÇIKAR"

    Ancak Hıdır A., eşinin cep telefonuna, "Eve dönmezsen katliam çıkar" mesajını gönderdi. Mesajı okuyan Hatice A.'nın erkek kardeşi Mehmet Ensari A., eniştesi Hıdır A.'nın yanına gitti.

    ABLASINI DÖVEN ENİŞTESİNİ VURDU

    İkili arasında çıkan tartışmada Mehmet Ensari A., eniştesi Hıdır A.'yı tabancayla göğsünden vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Hıdır A., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

    Adana da ablasını darbeden eniştesini vurdu #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Olaydan sonra kaçan Mehmet Ensari A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullandığı tabancayı sulama kanalına attığı ortaya çıkan şüpheli, ablasının 15 yıldır eşinden şiddet gördüğünü, cep telefonu mesajını görünce Hıdır A.'yı vurduğunu anlattı.

    Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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