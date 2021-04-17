Adana'da öldüresiye dövdüğü eşine aşk kitabı yazdığı ortaya çıktı

Eşini öldüresiye dövdüğü için cezaevine gönderilen şahsın yazdığı aşk kitabı ortaya çıktı. Şiddet mağduru kadın, "Her şey tiyatroymuş." dedi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, komşusuna iftar yemeğine gitti.

Z.Ç (36) isimli şahıs, kadını komşularına ait evin bahçesinde darbetti. Kadının kızı annesinin darbedildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca, darbeden şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Darbedilen kadın, eşinin kendisine ilk zamanlar çok iyi davrandığını, bir aşk kitabı yazdığını söyledi.

“HER ŞEY TİYATROYMUŞ”

Amirabad, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Biz tanışmamızın 3’üncü yılındaydık bu kitabı hazırlamış. Bu kitabı sevgililer gününde bana hediye etti. Kitapta kendisini kimsesiz olarak yazmış ve bensiz olamayacağını söylemiş. Kitabın içerisinde o kadar güzel şeyler yazmış ki, onun aşkına gerçekten çok güveniyordum. Düşünüyorum da bu kadar duygu yalan olabilir mi? Her şey tiyatroymuş şu an hala şoktayım.”





“MADDİ DURUMUM KÖTÜ GİTMEYE BAŞLADI, AŞKI BİTMEYE BAŞLADI”

“Beni gezdiriyordu, başımdan aşağı güller döküyordu yani benimle çok ilgileniyordu. Benim maddi durumum kötü gitmeye başladı onun da bana karşı aşkı bitmeye başladı. Aşk bitti ondan sonra şiddet başladı. Daha önceleri de hep bahaneler buluyordu yani benim sevgililerim olduğunu söylüyordu, mutlaka huzursuzluk çıkarıyordu.”

“MEZAR KAZDI, ÖLÜMÜMÜ İSTEDİ”

“Daha önce de çok dövdü beni, yani sayısını hatırlamıyorum. Bir defasında şikayetçi oldum daha sonra vazgeçtim. Daha sonra benim için mezar kazdı ölümümü istedi ama ben tekrar barıştım. İnsanlara bir fırsat vermek gerektiğini düşündüm. Ama alkol ve kadınları bırakmadı daha sonra zaten hayatını bu hale getirdi.”

Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış VİDEO

