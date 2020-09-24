Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular

Adana’da adres sormak istedikleri vatandaşı, elini beline götürünce silahla vurup kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarında otomobil ile giden 39 yaşındaki Kemal K.ile 35 yaşındaki Osman A. adres sormak için durdu.

Adres sormak istedikleri kaldırımdaki 33 yaşındaki Şahin Yılmaz o sırada elini beline götürdü.

VURUP KAÇTILAR

Bunun üzerine Kemal K. ve Osman A. silahla ateş edip Şahin Yılmaz’ı yaralayıp kaçtı.

Çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

"ELİNİ BELİNE GÖTÜRÜNCE KORKTUK"

Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı da yakalandı. Zanlılar ifadelerinde şahsı vurduklarını kabul edip adres sormak istediklerini, bu sırada şahsın elini beline götürdüğünü, bu nedenle korkup vurduklarını söyledikleri öğrenildi.