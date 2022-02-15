Adana’da ağabey kardeşini öldürdü, ‘motosikletliler vurdu’ dedi

Tartıştığı kardeşini boynundan tüfekle vurup öldüren, olay yerinde de ağlayıp “Kardeşimi kar maskeli motosikletli iki kişi vurup kaçtı” diyen ağabey, aile bireylerinin itirafı sonrası tutuklandı.

10 Şubat günü Adana’nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde arkadaşlarıyla buluşan Abdulkadir Şengül (26), mahalledeki kıraathaneye gitti.

Abdulkadir Şengül eve dönmeyince ağabeyi Müslüm Şengül (28) de yanına gitti.

İki kardeş bir süre tartıştıktan sonra saat 22.30 sıralarında eve döndü.

BOYNUNDAN VURDU

Burada tartışmanın devam etmesi üzerine Müslüm Şengül, evdeki pompalı tüfekle kardeşi Abdulkadir Şengül’ü boynundan vurdu.

Ağır yaralanan Abdulkadir Şengül kanlar içerisinde yere yığılırken, Müslüm Şengül ise pompalı tüfeği saklayıp eve geri geldi.

BAĞIRIP AĞLAMAYA BAŞLADILAR

Bir süre sonra eve yeniden dönen Müslüm Şengül ile ailesi bağırıp ağlamaya başlayınca, komşuları polis ve sağlık ekibine haber verdi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kan kaybeden Abdulkadir Şengül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

‘MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ VURDU’ YALANI

Şengül’ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekiplerine ifade veren Müslüm Şengül, kar maskeli iki kişinin motosikletle evlerine geldiğini ve kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtıklarını anlatarak ağladı.

SÖYLEDİĞİ SAATLERDE EŞKALE UYGUN KİMSE YOKTU

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin evin holünde bulunmasından şüphelenip Müslüm Şengül ile ailesini gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bölgede cinayetin işlendiği saatlerde Müslüm Şengül’ün verdiği eşkale uygun şüphelilerin olmadığını belirledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Çapraz sorguya alınan aile bireyleri cinayeti Müslüm Şengül’ün işlediğini itiraf etti.

Katil zanlısı ağabey Müslüm Şengül, ifadesinde, “Abdulkadir sürekli eve geç geliyordu. Ben de dışarı çıkmaması konusunda uyardım. Eve döndükten sonra evdeki pompalı tüfeği temizlemek için çıkarttım. Tüfekle uğraştığım sırada birden ateş aldı ve kardeşim kanlar içerisinde yere yığıldı. Kasıtlı bir şekilde vurmadım.” dedi.

GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Polisin yaptığı çalışma sonucu Müslüm Şengül’ün, cinayeti işledikten sonra pompalı tüfeği mahallede bulunan boş bir araziye attığı, daha sonra da eve dönüp kardeşini kendisinin vurmadığını söylemeleri konusunda ailesini yönlendirdiği belirlendi.

Şengül ailesinin daha sonra feryat edip, durumu polise bildirdiği ve olay yerinde sinir krizleri geçirdikleri öğrenildi.

Ayrıca katil zanlısı ağabeyin de olay yerinde gözyaşı döktüğü anlar kameraya yansıdı.

KATİL AĞABEY TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Şengül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otopsisinin ardından cenazesi morgdan alınan Abdulkadir Şengül ise yakınları tarafından defnedildi.