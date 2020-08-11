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    Adana'da ağabey ve kardeş birbirlerini bıçakladı

    Yüreğir ilçesinde, kavga eden ağabey ve kardeşi “sallama” diye tabir edilen bıçakla birbirlerini yaraladı. Olayda küçük kardeş ağır yaralandı.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 06:24
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    Adana'da ağabey ve kardeş birbirlerini bıçakladı

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde salçalık biber satan Adem Özdemir (24) ve kardeşi Emir Özdemir (19) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

    Adana da ağabey ve kardeş birbirlerini bıçakladı #1

    İKİ KARDEŞ BİRBİRLERİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Ağabey Adem ve kardeşi Emir “sallama” diye bilinen bıçakla birbirlerini defalarca bıçakladı.

    Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
    Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabey ve kardeşini Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

    Yaralılardan Emir Özdemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Adana'da ağabey ve kardeş birbirlerini bıçakladı VİDEO


    Adana da ağabey ve kardeş birbirlerini bıçakladı #2

    Adana da ağabey ve kardeş birbirlerini bıçakladı #3

    Adana da ağabey ve kardeş birbirlerini bıçakladı #4

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