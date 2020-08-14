Adana’da ağabeyinden korkup ikinci kattan atladı

Cep telefonunu kontrol etmek isteyen ağabey ile kardeşi arasında çıkan kavga karakola taşınırken, gözaltına alınan ağabey serbest kaldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde, ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladıktan sonra bir aracın üstüne düşerek yaralanan Ceylan E, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞİKALETÇİ OLDU

Üniversite öğrencisi Ceylan E., ağabeyinin cep telefonunu kontrol etmek istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından kendisini darbettiğini ve daha fazla şiddet görmemek için pencereden atladığını polise anlattı.

Ceylan E.'nin, ağabeyi A.E.'den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

SERBEST KALDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SIĞINMAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi.