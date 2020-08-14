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    Adana’da ağabeyinden korkup ikinci kattan atladı

    Cep telefonunu kontrol etmek isteyen ağabey ile kardeşi arasında çıkan kavga karakola taşınırken, gözaltına alınan ağabey serbest kaldı.
    • AA
    • 14.08.2020 - 09:58
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    Adana’da ağabeyinden korkup ikinci kattan atladı

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde, ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladıktan sonra bir aracın üstüne düşerek yaralanan Ceylan E, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    ŞİKALETÇİ OLDU

    Üniversite öğrencisi Ceylan E., ağabeyinin cep telefonunu kontrol etmek istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından kendisini darbettiğini ve daha fazla şiddet görmemek için pencereden atladığını polise anlattı.

    Ceylan E.'nin, ağabeyi A.E.'den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

    Adana’da ağabeyinden korkup ikinci kattan atladı #1

    SERBEST KALDI

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da ağabeyinden korkup ikinci kattan atladı #2

    SIĞINMAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

    Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi.

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