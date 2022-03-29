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    Adana'da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

    Ağaçtan düşerek ağır yaralanan 48 yaşındaki Aydın Toksoy, kar üzerinde baygın bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldı.Donma tehlikesi yaşayan Toksoy'un hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 09:11
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    Adana'da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

    Adana'nın Feke İlçesine bağlı Bağdatlı Mahallesi'nde yaşayan Aydın Toksoy, hayvanlarına ağaç dalı toplamak için evden çıktı.

    Yakınları, akşam olmasına rağmen Toksoy'un eve gelmemesi ve telefonunu da açmaması üzerine tüm mahlleyi aramaya başladı.

    Yapılan aramalar sonucu Toksoy, Çiğdemlik mevkiinde bir ağacın yanında yaralı halde baygın yatarken bulundu.

    AĞIR YARALANDI

    Ağaçtan düşerek ağır yaralandığı belirlenen Toksoy, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

    Burada ilk müdahalesi yapılan Toksoy, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Ağır yaralanan ve uzun süre kar üzerinde baygın kaldığı için donma tehlikesi geçirdiği belirtilen Toksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Adana da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı #1

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