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    Adana'da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

    Adana'da akan trafiğe rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın feci şekilde can verdi.
    • İHA
    • 30.09.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 12:28
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    Adana'da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

    Yolun karşısına geçmeye çalışan Zülfü Siyah Çakır, hafif ticari aracın kendisine çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

    OLAY ANI KAMERALARDA

    Yaşanan feci kaza, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

    Hayatını kaybeden kadının üzerinden yaklaşık 3 bin lira çıktı.

    Çakır'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana'da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti ViDEO

    Adana da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti #1

    Adana da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti #2

    Adana da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti #3

    Adana da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti #4

    Adana da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti #5

    Adana da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti #6

    Adana da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti #7

    Adana da akan trafiğe rağmen karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti #8

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