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    Adana'da akrabalar arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü

    Tartıştığı amcası ile ailesine kurşun yağdıran katil zanlısı, jandarmaya teslim olurken; hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 13:41
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    Adana'da akrabalar arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü

    Adana’nın Seyhan ilçesi Küçük Elmagölü Mahallesi’nde yaşayan Aydın Savcun (37), aynı avlu içerisinde oturduğu amcası Hilmi Savcun (64) ile ağaç kesme meselesi yüzünden tartıştı.

    Kavganın büyümesi üzerine Aydın Savcun amcası Hilmi, eşi Güldane (59) çocukları Mustafa (34), Ebru(25), Hasan Nuri(21), İnan Savcun’a (33) silahla ateş açtı.

    AMCA VE OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Amca Hilmi ve oğlu Mustafa Savcun olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne daha sonra da Adana'daki hastanelere sevk edildi.

    Adana da akrabalar arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü #1

    TESLİM OLDU

    Katil zanlısı Aydın Savcun, olaydan sonra jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da akrabalar arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü #2

    Adana da akrabalar arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü #3

    Adana da akrabalar arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü #4

    Adana da akrabalar arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü #5

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