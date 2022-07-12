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    Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

    Adana'da akrabalar arasında çıkan sebebi bilinmeyen tartışmada silahlar ateşlendi. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
    • 12.07.2022 - 04:53
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    Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

    Adana Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi’nde, akraba oldukları öğrenilen H.A.D, Ramazan Burak Yıldırım ve Ahmet Tarık Özdemir arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Akrabalarına ateş edip kaçtı

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.A.D, tabanca ile Ramazan Burak Yıldırım ve Ahmet Tarık Özdemir’e tabancayla ateş açıp kaçtı. Silah sesleri duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı #1

    1 kişi öldü

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ahmet Tarık Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, polis olayı gerçekleştiren H.A.D’yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

    Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı #2

    Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı #3


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