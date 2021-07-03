Adana’da alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı

Evinin bahçesinde öldürülen kadının alacak verecek meselesi yüzünden değil, kadını saplantı haline getiren ve bir yıldır rahatsız eden sapık tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Biri kız iki çocuk annesi Durdu Kadem Kızıloluk (61) 30 yıl önce eşinden ayrıldı.

Boşandıktan sonra bir kamu kurumunda işe giren Kızıloluk, iki çocuğunu okutarak memur yaptıktan sonra emekli oldu.

Kızıloluk, emekli olduktan sonra yaz aylarını Adana’nın Feke ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi’nde yaptırdığı evde geçirmeye başladı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

İddiaya göre, 2011 yılında kız kaçırma meselesi yüzünden cezaevinden çıkan Aydın Mehmet A. (51), kadını rahatsız etmeye başladı.

Kızıloluk, şahsı bir kez şikayet etti ancak Aydın Mehmet A. Kızıoluk’u rahatsız etmeye devam etti.

Dün akşam üzeri de Kızıloluk’un evinden komşuları tüfek sesi duydu. Bunun üzerine hemen jandarmaya haber verildi. Jandarma, olay yerine geldiğinde Kızıloluk’u evin bahçesinde kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Hemen sağlık görevlilerine haber verildi. Ancak Kızıloluk’un hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarma yaptığı çalışmada cinayeti maktulü bir yıldır rahatsız eden Aydın Mehmet A.’nın işlediğini saptayıp zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Kızıloluk’un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze otopsinin ardından iki çocuğu ve kardeşleri tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“BU BİR KADIN CİNAYETİDİR”

Kızıloluk’un kız kardeşi Hatice Kurtuluş Akdeniz, ablasının bir sapık tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, “Ablamı 1 yıldır rahatsız ediyordu. Ablam onu şikayette etmiş ama o rahatsız etmeye devam etmiş. Bu şahıs çocuğa cinsel istismardan cezaevine yatmış biri. Ablamı öldürdü o kaçtı. Biz bir an önce bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Bu konu basına, alacak verecek meselesi diye yansıdı. Ancak öyle bir durum yok bu adam ablamı saplantı haline getirmiş sürekli rahatsız ediyormuş. Bu bir kadın cinayetidir.” diye ağladı.