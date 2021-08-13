Adana'da aldatılan 4 çocuk annesi, perişan oldu

Hamileyken kocası tarafından aldatıldığını öğrenen ve çocuklarını da alıp evi terk eden anne, sağlık sorunları ve maddi imkansızlıklarla mücadele ediyor.

Adana’nın Seyhan ilçesinde oturan M.O. (34) bundan 17 yıl önce M.O. (39) isimli bir kişiyle severek evlendi.

Kadının bu evlilikten 3 çocuğu oldu. M.O. dördüncü çocuğuna hamileyken eşinin kendisini aldattığını öğrenince çocuklarını da alarak evden ayrılıp annesinin evine geldi.

Son çocuğunu annesinin evinde doğuran genç kadın, 8 yıldır annesinin ve akrabalarının evinde yaşıyor.

3 YERDEN HACİZ GELDİ

M.O. maddi sıkıntı yaşadığı için 3 ayrı yerden 15 bin liralık borcunu ödeyemediği için icra geldiğini, çocuklarına ayakkabı dahi alamadığını, çocuklarının yırtık ayakkabı ile dolaşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

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"DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

En küçüğü 7 en büyüğü 16 yaşında olan çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi veren genç kadın, artık dayanacak gücü kalmadığını söyledi.

M.O. eşi kendisini aldattığı için ondan ayrıldığını belirterek, “Eşim son 1 yıla kadar bize maddi destek sağlıyordu ancak bir yıldır bize yardım etmiyor. Bu nedenle çok zor durumda kaldım. Eşimden boşanmadım çünkü beni kemik erimesi ve akciğerlerimden rahatsızlığım var onun sigortasından faydalanıp hastaneye gidiyorum. Ancak son bir yıldır maddi olarak hiç destek vermiyor” dedi.