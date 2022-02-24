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    Adana’da aldattığını düşündüğü eşini bıçakladı

    Bir kişi kendini aldattığını düşündüğü eşini önce çocuklarının gözü önünde dakikalarca darbetti, daha sonra bıçakla yaralayıp kaçtı.
    • İHA
    • 24.02.2022 - 12:55
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    Adana’da aldattığını düşündüğü eşini bıçakladı

    Vedat A. (43), eşi Pınar A. (43) ve küçük kızının yaşadığı Adana’nın Sarıçam ilçesi, Osmangazi Mahallesi 2146 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 12’nci katındaki evine geldi.

    Sabah saatlerinde ise çift kavga etti.

    Kavga sonrası koca, eşini biri 8 yaşında iki kızının yanında bıçakla yaralayıp, otomobille kaçtı.

    KAÇARKEN OTOMOBİLE ÇARPTI

    Vedat A. kaçarken de otoparkta bir otomobile çarptı.

    Bu arada, yaralı kadın komşuların çağırması üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Adana’da aldattığını düşündüğü eşini bıçakladı #1

    CANİ KOCA ARANIYOR

    Olaya tanık olan komşular kavganın sabah saatlerinde başladığını Vedat A.’nın “Kimle konuşuyorsun beni aldatıyor musun” diye bağırdığını, daha sonra önce kadını dakikalarca darbettiğini, bununla da yetinmeyip bıçaklayıp kaçtığını söyledi.

    Polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana’da aldattığını düşündüğü eşini bıçakladı #2


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