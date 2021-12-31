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    Adana'da alevlerin içinde kalan adam pencere kesilerek kurtuldu

    Seyhan ilçesinde elektrikli sobanın neden olduğu yangında, bir kişi mahsur kaldı. Komşuları tarafından demir korkuluk kesilerek kurtarılan adamın hayati tehlikesi sürüyor.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 08:48
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    Adana'da alevlerin içinde kalan adam pencere kesilerek kurtuldu

    Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Hüseyin Oğrun, çalıştığı kahvehaneden evine döndüğünde elektrikli sobasını açıp uyudu.

    Sabaha karşı elektrikli sobanın şase yapması sonucu yangın başladı. Alevlerin içersinden dışarıya çıkamayan Oğrun, imdat çığlıklarıyla yardım istedi.

    KOMŞULAR MÜDAHALE ETTİ

    Çığlıklara uyanan üst kat komşusu Kadir Sezer ile aynı sokakta oturan ve demircilik yapan Nabi Durukan yardıma koştu.

    İtfaiyeye haber verilirken, Sezer ve Durukan ile diğer komşuları, kapı kilitli olduğu için içeri giremedi.

    Adana'da alevlerin içinde kalan adam pencere kesilerek kurtuldu VİDEO

    DEMİR KORKULUK KESİLDİ

    Evden demir makasını alan Nabi Durukan, Oğrun'un bulunduğu odanın penceresinin demir korkuluklarını komşularının da yardımıyla kesti.

    Pencereden içeriye uzanan komşuları, yaralanan Oğrun'u dışarıya çıkartıp, hortumla alevleri söndürdü.

    YÜZÜN VE KOLLARI YANDI

    Yüzünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Oğrun, çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yanık ünitesinde tedaviye alınan Oğrun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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