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Adana'da alevlerin içinde kalan adam pencere kesilerek kurtuldu

Adana'da alevlerin içinde kalan adam pencere kesilerek kurtuldu

Seyhan ilçesinde elektrikli sobanın neden olduğu yangında, bir kişi mahsur kaldı. Komşuları tarafından demir korkuluk kesilerek kurtarılan adamın hayati tehlikesi sürüyor.