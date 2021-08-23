- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da anne kız, trafikte ölümden kıl payı kurtuldu
Adana'da anne kız, trafikte ölümden kıl payı kurtuldu
Yolun karşısına geçerken ölümle burun buruna gelen anne kızın görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- İHA
- 23.08.2021 - 14:33
- Güncelleme : 23.08.2021 - 18:28
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir anda yola atlayan anne ve yanında bulunan kızı ölümden döndü.
Olay esnasında anne kızın şoka uğradığı anlar, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.
KALDIRIMDA DAKİKALARCA AĞLADI
Sürücünün refleksi ve dikkati ile hayatı kurtulan ailenin korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından şok yaşayan kadın, kaldırımda dakikalarca ağladı.
Adana'da anne kız ölümden kıl payı kurtuldu VİDEO