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    Adana'da anne kız, trafikte ölümden kıl payı kurtuldu

    Yolun karşısına geçerken ölümle burun buruna gelen anne kızın görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 18:28
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    Adana'da anne kız, trafikte ölümden kıl payı kurtuldu

    Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir anda yola atlayan anne ve yanında bulunan kızı ölümden döndü.

    Olay esnasında anne kızın şoka uğradığı anlar, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

    KALDIRIMDA DAKİKALARCA  AĞLADI

    Sürücünün refleksi ve dikkati ile hayatı kurtulan ailenin korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olayın ardından şok yaşayan kadın, kaldırımda dakikalarca ağladı.

    Adana'da anne kız ölümden kıl payı kurtuldu VİDEO


    Adana da anne kız, trafikte ölümden kıl payı kurtuldu #1

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