Petrol
92.71
0.36%
Euro
18.1616
-0.26%
Dolar
18.5869
-0.11%
Altın
968.87
-0.45%
Borsa
3901
0.00%
Bitcoin
360.156
-0.15%
BTXN Coin
9.52
1.06%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Adana’da annesi kaldırımda unuttu, ölümden saniyelerle kurtuldu

    Telefonla konuşurken annesi tarafından unutulan çocuk, caddeye çıktı. 3 yaşlarındaki çocuk, kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
    • 20.10.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 07:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da annesi kaldırımda unuttu, ölümden saniyelerle kurtuldu

    Adana’nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ne bağlı Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde, kucağında çocuğuyla kaldırımda yürüyen kadın, telefonla konuşurken çocuğunu kaldırıma bıraktı.

    Kadın çocuğu unutup yoluna devam etti. 3 yaşlarındaki çocuk ise annesinin gittiği yönün tersinde ilerledi.

    Ölümle burun buruna geldi

    İHA’nın haberine göre; anne gözden kaybolurken, çocuk da ne yapacağını şaşırıp kaldırımdan caddeye indi.

    Sağa sola bakan çocuk, yolun karşısına geçmek isteyince ölümle burun buruna geldi.

    Adana’da annesi kaldırımda unuttu, ölümden saniyelerle kurtuldu - VİDEO

    Kamyonet, ani fren yaptı

    Caddenin ortasına doğru fırlayan çocuk az kalsın yoldan geçen kamyonetin altında kalıyordu.

    Kamyonet sürücüsünün çarpmamak için ani fren yapıp durması ile çocuk ölümden döndü.

    Bu arada çocuğunu unuttuğunu fark eden kadın da koşarak çocuğu alıp götürdü. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

    Adana’da annesi kaldırımda unuttu, ölümden saniyelerle kurtuldu #1

    Adana’da annesi kaldırımda unuttu, ölümden saniyelerle kurtuldu #2

    Adana’da annesi kaldırımda unuttu, ölümden saniyelerle kurtuldu #3


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    2022, Türk okçuluğunda rekor yılı oldu
    Milli Takımlar

    2022, Türk okçuluğunda rekor yılı oldu

    Doğalgaz faturasını düşürmek için bu yöntemler işinize yarayacak! Perde ayrıntısına dikkat
    Gündem

    Doğalgaz faturasını düşürmek için bu yöntemler işinize yarayacak! Perde ayrıntısına dikkat

    Görüş Bildir