Telefonla konuşurken annesi tarafından unutulan çocuk, caddeye çıktı. 3 yaşlarındaki çocuk, kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Adana’nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ne bağlı Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde, kucağında çocuğuyla kaldırımda yürüyen kadın, telefonla konuşurken çocuğunu kaldırıma bıraktı.

Kadın çocuğu unutup yoluna devam etti. 3 yaşlarındaki çocuk ise annesinin gittiği yönün tersinde ilerledi.

Ölümle burun buruna geldi

İHA’nın haberine göre; anne gözden kaybolurken, çocuk da ne yapacağını şaşırıp kaldırımdan caddeye indi.

Sağa sola bakan çocuk, yolun karşısına geçmek isteyince ölümle burun buruna geldi.

Adana’da annesi kaldırımda unuttu, ölümden saniyelerle kurtuldu - VİDEO

Kamyonet, ani fren yaptı

Caddenin ortasına doğru fırlayan çocuk az kalsın yoldan geçen kamyonetin altında kalıyordu.

Kamyonet sürücüsünün çarpmamak için ani fren yapıp durması ile çocuk ölümden döndü.

Bu arada çocuğunu unuttuğunu fark eden kadın da koşarak çocuğu alıp götürdü. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.