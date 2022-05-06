Adana'da annesi öldü, babası terk etti: Engelli yeğenine teyzesi kanat gerdi

Annesi vefat eden ve babası tarafından aranmayan zihinsel ve bedensel engelli 13 yaşındaki Emirhan'a, teyzesi Filiz Seroğlu kanat gerdi.

Adana’da, annesi 41 yaşındayken 2019’da vefat eden zihinsel ve bedensel engelli Emirhan Ümitalan (13), iddiaya göre babası tarafından istenmedi.

Annenin ölümünün ardında baba Özcan Ümitalan’ın yakınlarına, “Ben bu çocuğa bakamam, karakola götürüp bırakın.” dediği ileri sürüldü.

Teyze Filiz Seroğlu ise yeğeninin sevgi evlerinde büyümesine izin vermedi. 3 çocuk annesi Seroğlu, evine aldığı yeğenine kendi çocuğu gibi bakmaya başladı.

Yılın Annesi seçildi

Kardeşinin emanetini kendi çocuklarından ayırmayan teyze, rehabilitasyon merkezine götürdüğü yeğeni ile bebek gibi ilgilendi. Türkiye Sakatlar Derneği de Filiz Şeroğlu’nu ‘Yılın Annesi’ seçti.

“Önemli olan engelleri aşmak”

Artık 4 çocuğunun olduğunu söyleyen Seroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Emirhan’ın annesi 1 Ocak 2019’da vefat etti. Emirhan bir süre ablasının yanında kaldı. Ablası da daha sonra babasını aramış. Babası da ben bu çocuğa bakamam, karakola götürüp bırakın demiş. Bir an kendim karar verdim ve yanıma aldım Emirhan’ı. 4 yıldır yanımda. Benlik hiçbir sorun yok. Önemli olan sağlıklı olmak, engelli olmak değil. Önemli olan engelleri aşmak. Hepimiz engelli adayıyız. İyi ki de Allah’ım nasip etmiş.





“Altına bezini ben bağlıyorum, yemeğini ben yediriyorum”

Emirhan’ın kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, böbreklerinde stent ve epilepsi rahatsızlığı, tansiyon hastalığı var. Bunların yanında sol beyindeki damarları genişlerken sağ beyindeki damarları inceliyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Altına bezini ben bağlıyorum, yemeğini ben yediriyorum. Acıktım, altıma yaptım diyemiyor. Okula gidiyor.





“Öptüğüm, kokladığım zaman her şeyi unutuyorum”

Evdekiler çok seviyor. Bana anne, eşime baba diyor. Değişik bir sevgi. Anne olmak çok farklı bir şey. Evladı için insan her şeyi yapabilir. Rabbim iyi ki Emirhan’ı bana nasip etmiş. O her şeyim benim. Psikolojimi düzeltiyor. Öptüğüm, kokladığım zaman her şeyi unutuyorum. Cennet kokusu var onda."

Filiz Şeroğlu, Emirhan’ın babasının 4 yıldır hiç arayıp sormadığını da söyledi. Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şube Başkan Yardımcısı Hayat Yılmaz, “Emirhan’a baktığı ve fedakarlık yaptığı için biz de onu ‘Yılın Annesi’ seçtik. Emirhan’a ev ziyaretleri yaptık, sürekli destek olduk.” dedi.