Sokakta annesini tabancayla vurarak öldüren oğul tutuklandı, azmettirici olduğu iddia edilen zanlının babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazret B.'den (45) 3 yıl önce boşanan Ayşe Okuyucu (40), 31 Mart'ta Adana’nın Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki evinin önünde tartıştığı oğlu Kemal B. (23) tarafından tabancayla vuruldu.

9 kurşun isabet eden talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ YAKALADI

Kaçmaya çalışan şüpheli Kemal B. ise silah sesini duyan istirahatli bir özel harekat polisi tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Okuyucu'nun cenazesi de, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi'ndeki mezarlıkta dün toprağa verildi.

Adana'da annesini öldüren zanlı tutuklandı VİDEO

KATİL EVLAT TUTUKLANDI, BABA SERBEST KALDI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annesi Ayşe Okuyucu'yu öldüren Kemal B. ile azmettirdiği iddiasıyla baba Hazret B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal B. tutuklandı, baba Hazret B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“BAŞIMIZI ÖNE EĞDİ”

Oturduğu mahalleden dolmuş ile olay yerine geldiği belirlenen Kemal B., annesinin boşanmadan önce babasını aldattığını düşündüğünü ileri sürdü.

Bozkurt, “Başımızı öne eğdi. Yürüyüşe çıkmıştım. Annemi yolda görünce tabancayla vurdum” dediği öğrenildi.

Hazret B. ise cinayetten haberi olmadığını iddia ederek, yeni bir hayat kurduğunu ve eski eşiyle yıllardır görüşmediğini söyledi.