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    Adana'da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı

    Adana'da alkollü şahıs, daha önce annesiyle birlikte oturduğu prefabrik evi benzin dökerek ateşe verdi.
    • İHA
    • 29.10.2020 - 06:32
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    Adana'da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı

    Adana'da gece saatlerinde alkollü olan Ali Ö. öfkelenip, oturduğu evi benzin dökerek ateşe verdi.

    Ali Ö. evi ateşe verdiği sırada vücudunun çeşitli yerleri hafif bir şekilde yandı.

    Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #1

    EV YANDI, POLİSE TESLİM OLDU

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #2

    Evi yakan Ali Ö. ise polise teslim oldu. Polis Ali Ö.’nün vücudunda yanıkları görmesi üzerine bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #3

    Gözaltına alınan Ali Ö. hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #4

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #5

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #6

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #7

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #8

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #9

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #10

    Adana da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı #11

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