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- Adana'da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı
Adana'da annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı
Adana'da alkollü şahıs, daha önce annesiyle birlikte oturduğu prefabrik evi benzin dökerek ateşe verdi.
- İHA
- 29.10.2020 - 06:32
Adana'da gece saatlerinde alkollü olan Ali Ö. öfkelenip, oturduğu evi benzin dökerek ateşe verdi.
Ali Ö. evi ateşe verdiği sırada vücudunun çeşitli yerleri hafif bir şekilde yandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
EV YANDI, POLİSE TESLİM OLDU
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Evi yakan Ali Ö. ise polise teslim oldu. Polis Ali Ö.’nün vücudunda yanıkları görmesi üzerine bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.
Gözaltına alınan Ali Ö. hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.