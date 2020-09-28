Adana'da apartman dairesine kumar baskını: 130 bin lira ceza kesildi

Bir apartman dairesinde kumar oynayan, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 35 kişiye 130 bin lira para cezası kesilirken, oyun kağıtlarına el konuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Doğan G.’ye ait olduğu öğrenilen daireye 23 Eylül günü oyuncu kılığında giren polis, bir süre içeride inceleme yaptı.

Polis şahısların kumar oynamaya başlamasıyla birlikte baskın yaptı.

130 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Polisin kapıyı açmasıyla, dışarıda hazır bekleyen ekipler daireye girdi.

Şüphelilere suçüstü yapan polis, 35 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymamak, 18 kişiye de kumar oynamaktan toplam 130 bin TL idari para cezası uyguladı.

Adana'da apartman dairesine kumar baskını İZLE

KAĞITLARA EL KONULDU

Kumarhaneye çevrilen dairede arama yapan ekipler, para değeri olan 150 pul, bin 800 TL para ve oyun kağıtlarına el koydu.

Daire sahibi Doğan G. ile üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Zikri E., gözaltına alındı.

Doğan G.’ye ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, Zikri E.’ye ise ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan adli işlem uygulandı.