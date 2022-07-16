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    Adana'da apartman inşaatında göçük: 2 ölü

    Adana'da inşaatta göçen toprağın altında kalan inşaat mühendisi ve işçi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.07.2022 - 20:37
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    Adana'da apartman inşaatında göçük: 2 ölü

    Saat 14.00 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi.

    İnşaat mühendisi ile işçi göçük altında kaldı

    O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve inşaat mühendisi Yasin Doğan, göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı.

    Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan’ı göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, Ustaoğlu ve Doğan’ın cenazeleri, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adana'da apartman inşaatında göçük oluştu: 2 ölü VİDEO

    Adana da apartman inşaatında göçük: 2 ölü #1

    Adana da apartman inşaatında göçük: 2 ölü #2

    Adana da apartman inşaatında göçük: 2 ölü #3

    Adana da apartman inşaatında göçük: 2 ölü #4

    Adana da apartman inşaatında göçük: 2 ölü #5

    Adana da apartman inşaatında göçük: 2 ölü #6


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