Adana'da arabada mahsur kalan çocuk, kelebek camı kırılarak kurtarıldı

Evine eşya almaya gelen anne Tuğba Bez, oğlu Abdulkadir’i arabada bıraktı. Anne, kontak anahtarını otomobilin üzerinde unutunca, Abdülkadir mahsur kaldı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’ndeki evine gelen Tuğba Bez, oğlu Abdülkadir'i araçta bırakarak, yanında götürmedi.

Anne Tuğba Bez, kontak anahtarını aracın üzerinde unuttu. 3 yaşındaki Abdülkadir araçta kaldı. İmdadına, yoldan geçen atık kağıt toplayıcısı Mahmut Basmacı yetişti.

ANNEYE HABER VERDİ

Mahmut Basmacı, aracın içerisindeki çocuğu görünce anne Tuğba Bez’e haber verdi. Çevredekilerle birlikte, aracın kapısını açmayı başaramayan Tuğba Bez, polise haber verdi.

NEFESSİZ KALDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Nefessiz kalan Abdülkadir, aracın kelebek camı kırılarak çıkarıldı. Sağlık görevlileri, minik Abdülkadir’i ambulansla hastaneye götürdü.

"ANAHTARLA AÇMAYA ÇALIŞTIK AMA.."

Aracın kapısını açmak için çaba sarf ettiklerini belirten Mahmut Basmacı, “Anahtarla açmaya çalıştık ancak başaramadık. Sonrasında CANKUR ekipleri geldi, camı kırıp, çocuğu çıkarttı. Nefessiz kalmıştı ve çok terlemişti.” dedi.

Hastanede müdahale edilen Abdülkadir’in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



