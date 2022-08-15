Petrol
94.56
-3.66%
Euro
18.2552
-0.79%
Dolar
17.9637
0.18%
Altın
1.026
-1.24%
Borsa
2857
-0.25%
Bitcoin
435.778
-0.44%
BTXN Coin
6.25
-2.79%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Adana’da arabada unutulan bebek hayatını kaybetti

    Adana’da arabada unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
    • 15.08.2022 - 21:06
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 21:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da arabada unutulan bebek hayatını kaybetti

    Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içerisini açtığında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

    Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

    Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Adana’da arabada unutulan bebek hayatını kaybetti VİDEO



    Adana’da arabada unutulan bebek hayatını kaybetti #1

    Adana’da arabada unutulan bebek hayatını kaybetti #2


    İlginizi Çekebilir

    Hacimli çizmeleriyle gündem oldu
    Magazin

    Hacimli çizmeleriyle gündem oldu

    Fener Rum Patriği Bartholomeos: Şampiyon Trabzonspor olacak
    Gündem

    Fener Rum Patriği Bartholomeos: Şampiyon Trabzonspor olacak

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Görüş Bildir