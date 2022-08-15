Adana’da arabada unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içerisini açtığında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana’da arabada unutulan bebek hayatını kaybetti VİDEO









