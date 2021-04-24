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    Adana'da araç sulama kanalına uçtu

    Adana'nın Çukurova ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
    • AA
    • 24.04.2021 - 17:14
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    Adana'da araç sulama kanalına uçtu

    Adana'nın Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da Hızır Ö'nün kullandığı otomobil, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.

    SÜRÜCÜ ÇIKARILDI

    Yaralanan otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Otomobil, iki saatlik çalışma sonucunda çekici kullanılarak kanaldan çıkarıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    Adana da araç sulama kanalına uçtu #3

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