Euro
9.8442
-0.5%
Dolar
8.3784
-0.22%
Altın
483.08
-0.76%
Borsa
1.471
0.32%
Bitcoin
407.971
-2.57%
EXEN Coin
27.15
-4.70%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Adana'da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi

    Meydana gelen kaza sonrasında takla atan ve içerisinde annesinin de bulunduğu aracı, hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melike Moğol'un kullandığı tespit edildi.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi

    23 Ağustos günü Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney Mahallesi'nde 44 yaşındaki öğretmen Hatice Moğol, dün 01 Z 2758 plakalı otomobiline çocuklarıyla bindi.

    Anne, Gaziantep Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi kızı Melike, 8. sınıf öğrencisi Zeynep (13) ile 3 yaşındaki oğlu Timur Moğol’u alarak Kayseri’ye gezmeye gitti.

    DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA YAPTILAR

    Hatice Moğol, akşam saatlerinde tekrar Tufanbeyli’ye dönmek üzereyken Bozgüney Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Yıldırımer yönetimindeki KA BC 931 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    Adana da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi #1

    ARAÇTAKİLER YARALANDI

    Çarpışmanın etkisiyle Hatice, Melike, Zeynep, Timur Moğol, İbrahim Yıldırımer ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kayseri, Göksun ve Adana’daki hastanelere kaldırıldı.

    Adana'da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi VİDEO

    Adana da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi #2

    17 YAŞINDAKİ MELİKE ÖLDÜ, ANNENİN DURUMU AĞIR

    Melike Moğol, Göksun Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Anne Hatice Moğol, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Adana da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi #3

    JANDARMA, ARACI MELİKE'NİN KULLANDIĞINI TESPİT ETTİ

    Bu arada Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili yaptığı çalışmada da çarpıcı detaylara ulaştı. Kaza yapan cipi, hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melike Moğol’un kullandığı belirlendi. Ayrıca diğer araçta bulunanların da Almanya’dan Türkiye’ye tatile geldikleri, kaza sırasında şerit ihlali yaptıkları öne sürüldü.

    Adana da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi #4

    MELİKE, GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

    Bu arada Melike Moğol’un cenazesi, Tufanbeyli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesindeki mezarlıkta dedesi Memiş Moğol’un yanında toprağa verildi. Melike Moğol’un cenaze töreninde arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

    Hastanede ameliyat olan ve durumu ağır olan anneye ise kızının öldüğü söylenemedi.

    Adana da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi #5

    Adana da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi #6

    Adana da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir