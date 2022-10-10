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    Adana'da aracın çarptığı skuter sürücüsü öldü

    Otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü Ersin Lastikçi, hayatını kaybetti.
    • 10.10.2022 - 21:54
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    Adana'da aracın çarptığı skuter sürücüsü öldü

    Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda saat 18.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

    Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 YK 823 plakalı otomobil, Ersin Lastikçi'nin (38) kullandığı elektrikli skutere arkadan çarptı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaşamını yitirdi

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kaza sırasında yola savrulan Lastikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Lastikçi'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Soruşturma devam ediyor

    DHA'nın haberine göre; otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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    Adana da aracın çarptığı skuter sürücüsü öldü #5


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