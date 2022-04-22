Bankadan para çeken muhasebecinin aracındaki 820 bin lirayı çalan 2 hırsız yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'daki plastik firması sahibi Ali Başak, muhasebecisi E.P.'yi 820 bin lira çekmesi için banka şubesine gönderdi.

Parayı çeken E.P., şirkete ait 01 HP 286 plakalı hafif ticari araca binip para dolu poşeti ön koltuğa koydu.

Paranın, 30 lira eksik olduğunu fark eden E.P. yeniden banka şubesine girdi.

Bu sırada E.P.'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler de aracın kilitli olmayan kapısını açıp, 820 bin lirayı alıp kaçtı.

Döndüğünde parayı bulamadı

Araca döndüğünde paranın olmadığını gören E.P., durumu önce polise ardından da patronu Ali Başak’a bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Adana'da araçtan 820 bin lira çalanlar yakalandı VİDEO











Arama çalışmaları başladı

Yapılan çalışmada 2 şüphelinin, olay yerine geldiği otomobilin plakasının sahte olduğu tespit edildi. Araçtan parmak izi alan ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.





Para adreste bulunamadı

Ekipler, hırsızlığı çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen İrfan D. ile Vedat E.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin izine Mersin’in Tarsus ilçesinde ulaşan ekipler, operasyon için harekete geçti. Belirlenen adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, İrfan D. ile Vedat E.’yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise paralara rastlanmadı.





"Oradan geçtik ama parayı biz çalmadık"

Emniyete götürülen şüphelilerin suçlamaları reddedip, “Otomobil bizim. Olay günü oradan geçtik ancak parayı biz çalmadık” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan D. ile Vedat E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.