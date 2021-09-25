Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 Sokak üzerinde ikamet eden Murat K., yol geçen arazinin tapuda kendisine ait olduğunu belirtip sokak ortasına duvar ördü.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 Sokak üzerinde uzun yıllardır ikamet eden Murat K. (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını, yolun yapıldığı arazinin tapuda kendisine ait olduğunu ileri sürüp yola duvar ördü.

Bölgede oturan vatandaşlar durunu Seyhan Belediyesi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri, Murat K. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sonuç vermedi.

ÇİVİ VE CAM PARÇALARI YERLEŞTİRDİ

Murat K. sokağın ortasına ördüğü duvarın üst kısmına, kimse üzerinde atlamasın diye çivi ve cam parçaları yerleştirdi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar okula, pazara, muhtarlık binasına ve markete giderken 2-3 sokak öteden dolandıklarını söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Seyhan Belediyesi’ne bağlı ekipler, Murat K.’nin tapusundaki hak ettiği yer için inceleme başlattıklarını duyurdu.

“BURAYI HERKES KULLANIYORDU”

Sokak sakinlerinden Songül Ertaş, “Bir anda örmeye başladılar, şaşırdık. Belediyeyi aradık, zabıtalarda geldiler. Duvarı ören kişi tapuda buranın çıkmaz sokak olduğunu iddia etti. Biz bu konuda çok şikayetçiyiz. Sokağın başında pazartesi ve salı günleri semt pazarı kuruluyor ve sokaktaki arabalar çıkamıyor. Çöp arabaları giremiyor. Buranın araştırılmasını istiyoruz. Burayı herkes kullanıyordu. Benim ailem de duvar örülen yerin arkasında oturuyor ve geçemiyorum. Burası her yere çıkıyordu ama şimdi çok dolanıyoruz.” sözlerini kaydetti.

Adana’da arazi benim dedi, yol ortasına duvar ördü VİDEO



“BERLİN DUVARI GİBİ OLDU”

Recep Beyaz isimli vatandaş ise 36 yıldır sokakta oturduğunu belirterek, “Belediyeden hakkını almak için burayı kapatmış. Geçen gün annem rahatsızlandı ve ambulans giremedi. Aracı olanların çoğu mağduriyet yaşıyor. 1985 yılından bu yana bu sokaktayız. Görünce şaşırdık, şok olduk. Berlin Duvarı gibi oldu.” dedi.