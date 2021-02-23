Adana’da arazi yüzünden yeğenini öldüren dayı ile eşi tutuklandı

Aralarında arazi yüzünden husumet bulunan dayı ile yeğeninin kavgasında kan dökülürken, 2 katil zanlısının tutuklandığı cinayet dosyasında şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Kaşoba Mahallesi'nde ikamet eden dayı Hüsamettin İ. (49) ve yeğeni Erdal Köse (45) arasında 4 dönüm arazi yüzünden husumet oluştu.

Bu husumet nedeniyle birçok kez iki aile kavga etti.

Son olarak 19 Şubat günü çıkan kavgada ise Erdal Köse, dayısı Hüsamettin İ. tarafından av tüfeğiyle kafasından vurularak öldürüldü.

Cinayet nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüsamettin İ., eşi Adalet ve oğulları Hakan İ.'yi gözaltına aldı.

CİNAYETTE ŞOKE EDEN DETAYLAR

Polisin, cinayetin nasıl meydana geldiği konusunda yaptığı araştırmaya göre; Erdal Köse, yanında oğlu ve iki arkadaşıyla otomobiliyle olay günü dayısının evinin önünden geçerken yengesi Adalet İ., tuğla attı.

Bunun üzerine Erdal Köse, otomobili durdurunca yengesi ile arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Adalet İ. eşi Hüsamettin İ.’yi telefonla arayarak “Hemen buraya gel yeğenin Erdal bana küfrediyor, saldırmaya çalışıyor.” dedi.

“BABA SIK BABA SIK”

Bunun üzerine Hüsamettin İ., olay yerine gelerek av tüfeğini alıp yeğenine doğrulttu.

Bu arada Hüsamettin İ.’nin oğlu Hakan İ. “Baba sık baba sık” diye bağırdı. Bunun üzerine Hüsamettin İ., tüfeği ateşleyip yeğenini başından vurdu.

Polis yaptığı bu tespitler üzerine zanlıları evde gözaltına aldı.

"OTOMOBİLİN ÖNÜNE TUĞLA ATTI"

Emniyete getirilen zanlılardan Adalet İ., otomobilin önüne tuğla atmadığını, Erdal Köse’nin kendisine küfrettiğini bu nedenle kocasını çağırdığını öne sürdü. Zanlı Hüsamettin İ. de eşine küfrettiği için ateş ettiğini iddia etti.

Ancak Erdal Köse’nin yanında bulunan oğlu ve iki arkadaşı, Adalet İ.’nin otomobilin önüne tuğla attığını daha sonrada tartışma çıktığını Hüsamettin İ.’nin de gelip ateş ettiğini, oğlunun da “baba sık baba sık” dediğini öne sürdü.

İKİSİ TUTUKLANDI

Zanlılar, sorgularının ardından “adam öldürmek” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan yeğenini gözünü kırpmadan öldüren Hüsamettin İ. ile eşi Adalet İ. tutuklanırken, oğulları adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Erdal Köse’nin cenazesi ise yapılan otopsinin ardından mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.