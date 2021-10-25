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- Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı
Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı
Elektrik arızasını gidermek için girdiği trafoda akıma kapılan işçi, ağır yaralandı.
- AA
- 25.10.2021 - 12:19
- Güncelleme : 25.10.2021 - 12:23
Adana’da bir dağıtım firmasında çalışan Mehmet A., Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermeye çalıştı.
Talihsiz işçi, bu sırada trafoda akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri geldi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet A., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.