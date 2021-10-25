Euro
11.3415
1.33%
Dolar
9.7515
1.55%
Altın
564.48
1.97%
Borsa
1.484
0.31%
Bitcoin
609.890
3.97%
BTXN Coin
20.74
-0.24%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı

    Elektrik arızasını gidermek için girdiği trafoda akıma kapılan işçi, ağır yaralandı.
    • AA
    • 25.10.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 12:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı

    Adana’da bir dağıtım firmasında çalışan Mehmet A., Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermeye çalıştı.

    Talihsiz işçi, bu sırada trafoda akıma kapıldı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri geldi.

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet A., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Adana da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı #1

    Adana da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı #2

    Adana da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı #3

    Adana da arıza için trafoya giren işçi akıma kapıldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir