Adana'da arkadan çarptığı motosikletli öldü

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda sürücüsü öğrenilemeyen 01 EMG 73 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Muhammet İsmail Muyan'ın kullandığı 01 FEH 74 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Motosikletli an verdi

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Muyan kaza yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Soruşturuluyor

Muyan'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.