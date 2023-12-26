Adana'da arkadaş grubu arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Feke ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 38 yaşındaki Muhammet Akyol öldürüldü. 37 yaşındaki Mahir S. ise bacaklarından vurularak yaralandı.

DHA

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Çandırlı Mahallesi'nde birlikte dolaşan arkadaş grubu içinde Muhammet Akyol ve Mahir S., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akyol, tabanca ile Mahir S.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladı.

Hemen ardındam grup içerisinde kimliği belirsiz bir kişi ise Akyol'u tabancayla başından vurdu.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akyol ile bacaklarından yaralanan Mahir S., ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Durumu ağır olan Akyol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mahir S. ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bir kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)