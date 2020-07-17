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Kaza yapan sürücünün arkadaşını arayıp kazayı üstlenmesini istemesi üzerine, kabul etmeyen adam, arkadaşı tarafından silahla öldürüldü.

Adana Yüreğir'de alkollü sürücü kaza yaptı.

Olay, 14 Temmuz günü Kışla Mahallesi 4377 Sokak'ta 26 yaşındaki Engin S.'nin, Menekşe Mahallesi civarında alkollüyken kaza yapması üzerine gelişti.

'KAZAYI ÜSTLEN' DEDİ

Enes S.'nin kaza yapmasının ardından arkadaşı Emrah Gülçiçek’i cep telefonuyla arayarak, kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek, olumsuz yanıt verince iki arkadaş arasında telefonda tartışma çıktı. Engin S. polisler gelmeden bölgeden ayrıldı.

KARNINA ATEŞ ETTİ

Kazanın üzerinden bir süre geçtikten sonra Gülçiçek’in oturduğu kıraathaneye giden Engin S., yanında getirdiği tabancayı çıkararak Emrah Gülçiçek'e ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Gülçiçek’in karnına isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülçiçek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Engin S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarından kaçış güzergahını belirlediği Engin S.'yi, yakalayarak gözaltına aldı.

Adana'da arkadaşı kaza suçunu üstlenmeyince öldürdü - VİDEO







KATİL ZANLISI TUTUKLANDI, ARKADAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Engin S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Gülçiçek’in cenazesi ise Adana'da toprağa verildi.



