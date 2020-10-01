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    Adana'da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

    Birlikte yemek yediği arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan aranıyor.
    • AA
    • 01.10.2020 - 07:13
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    Adana'da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

    Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Reşit B, bir arkadaşıyla Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde tantuni yapan bir tablacıda yemek yerken ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

    Kavgaya dönüşen tartışmada Reşit B, henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

    Şüpheli, olay yerinden otomobille kaçtı.

    YARALININ DURUMU AĞIR

    Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

    Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Reşit B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

    Adana da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı #1

    Adana da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı #2

    Adana da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı #3

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