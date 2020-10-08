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    Adana'da arkadaşını başından vurup, yakınlarına 'öldürdüm' mesajı attı

    Arkadaşını öldüren şahıs, öldürülen kişinin yakınlarına 'öldürdüm' yazılı bir mesaj gönderdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, gencin cansız bedeni ile karşılaştı.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 16:59
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    Adana'da arkadaşını başından vurup, yakınlarına 'öldürdüm' mesajı attı

    Adana merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde 22 yaşındaki  Rodi Kasım Karayiğit, E.Ç. ile dün gece evine gitti.

    Sabah saatlerinde evden ayrılan E.Ç., Karayiğit'in akrabalarına "Rodi’yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi.

    Karayiğit'in evine gelen akrabaları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle eve girdi.

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Yatağında hareketsiz halde yattığı görülen Karayiğit'in sağlık görevlilerince yapılan incelemede başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alan Karayiğit’in akrabaları ise evin önünde sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da arkadaşını başından vurup, yakınlarına öldürdüm mesajı attı #1

    CESEDİ MORGA KALDIRILDI

    Karayiğit'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Adana da arkadaşını başından vurup, yakınlarına öldürdüm mesajı attı #2

    Adana da arkadaşını başından vurup, yakınlarına öldürdüm mesajı attı #3

    Adana da arkadaşını başından vurup, yakınlarına öldürdüm mesajı attı #4

    Adana da arkadaşını başından vurup, yakınlarına öldürdüm mesajı attı #5

    Adana da arkadaşını başından vurup, yakınlarına öldürdüm mesajı attı #6

    Adana da arkadaşını başından vurup, yakınlarına öldürdüm mesajı attı #7

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