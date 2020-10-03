Adana'da arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı

Tartıştığı arkadaşını öldüren ve ağır yaralı haldeyken bir tıp merkezine bırakıp kaçan Servet Demir, cezaevine gönderildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Gökhan Boyuneğmez, arkadaşı Servet Demir ile “Yine mi benim olduğum yere geldin?” diyerek, tartışma yaşadı.

İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Boyuneğmez, yerdeki bir şişe ile Demir'e saldırdı.

Demir de cebindeki bıçağı çıkarıp, “Burası senin yanın değil” diyerek, Boyuneğmez’in kalbine sapladı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Demir, kanlar içerisinde yere yığılan Boyuneğmez’i kendi aracıyla yakındaki bir tıp merkezine götürdükten sonra kaçtı.

İlk müdahalesi tıp merkezinde yapılan Boyuneğmez ise ambulans ile sevk edildiği Seyhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelinin Servet Demir olduğunu belirledi.

Önceki gün saklandığı Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki evde yakalanarak, gözaltına alınan Demir, dün sevk edildiği adliyede, tutuklandı.