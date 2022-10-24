Adana'da arkadaşını kazara öldüren sanığın cezası belli oldu

Adana'da tutukluk yapan tabancayı tamir etmeye çalışırken kazara arkadaşı Enver Yaş'ı vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Halil Ç., 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 Kasım 2021 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi´nde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil evlerinin bahçesinde ruhsatsız tabancasıyla atış yapan Enver Yaş'ın yanına, mahalleden arkadaşları Halil Ç., Ahmet A. (18) ve Mustafa O. (18) geldi. Bu sırada Yaş'ın tabancası tutukluk yaptı.

Mermi arkadaşının başına isabet etti

Halil Ç., tabancanın mekanizmasını sökerek tamir etmeye çalıştı. Halil Ç.’nin kabzasından tuttuğu sırada tabanca ateş aldı, mermi Enver Yaş´ın başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Yaş, hayatını kaybetti.

Polis; Halil Ç., Ahmet A. ve Mustafa O.’yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halil Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı, Ahmet A. ve Mustafa O. serbest bırakıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Ç. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, Halil Ç.’nin elinde atış artıkları bulunduğuna yönelik uzmanlık raporu yer aldığını kaydetti. Savcı, sanığın ‘Olası kastla kasten öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"Aramızda husumet bulunmuyordu"

Halil Ç. ise yaptığı savunmada, “Aramızda husumet bulunmuyordu. Kimseyi kasten öldürmedim. Silah kendi kendine ateş aldı. Ben tetiğe basıp basmadığımı bile hatırlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.” dedi.

16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

DHA'nın aktardığı bilgiye göre mahkeme heyeti, Halil Ç.'ye ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Eylemi 'olası kastla' işlediği gerekçesiyle cezayı 20 yıla, duruşmalardaki iyi halinden dolayı da 16 yıl 8 aya indiren mahkeme, İbrahim Halil Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.